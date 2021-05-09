شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل رؤساء الاحياء بالتعاون مع شرطة المرافق وادارة الازمات والكوارث بتنظيم حملات لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا على مستوي جميع الاحياء والتاكد من إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء حتي ٢١ مايو طبقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين.

وتم تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين بتلك القرارات على مستوي الاحياء.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس ومتابعة خالد سعداوى السكرتيرالعام لمحافظة السويس والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.