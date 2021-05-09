شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مباحثات دولية لحل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقى بمطار القاهرة، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر، ومن المقرر أن يجرى الرئيسان مباحثات حول قضية سد النهضة.

من جهة أخرى بدأت جولة مباحثات دولية شهدها السودان تزامنا مع وصول الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدى، الخرطوم، أمس، فى زيارة رسمية، شملت لقاءً مع رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، وجلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين، رأسها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و«تشيسيكيدى»، وطرح الرئيس الكونغولى خلال المباحثات مبادرة لحل أزمة سد النهضة، إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وكذا استعراض القضايا الدولية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتتزامن زيارة الرئيس الكونغولى، الذى تترأس بلاده حاليًا مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مع زيارة جيفرى فيلتمان، المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى، الذى وصل الخرطوم، مساء أمس الأول.

ووصل «فيلتمان» الخرطوم فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين، تتناول قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وتأتى زيارة المبعوث الأمريكى للخرطوم عقب زيارته للقاهرة، والتى استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما عقد «فيلتمان» اجتماعًا مع وزيرى الخارجية والرى بمقر وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن تشمل جولة المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى إضافة إلى القاهرة والخرطوم، كلًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والإريترية أسمرة.

كانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قالت، أمس، إنها تسعى فى الوقت الراهن للتوصل لاتفاق حول الملء الثانى لخزان السد، دون التطرق للقضايا الأخرى، معتبرة أن «مكاسب السد للجميع».

وطالب المتحدث باسم الوزارة الإثيوبية، دينا مفتى، دولتى المصب- مصر والسودان- باتفاق شامل وملزم حول آليات ملء وتشغيل السد، قبل البدء فى الملء الثانى المقرر فى يوليو وأغسطس المقبلين.

وأوضح أن أديس أبابا ستواصل التفاوض بشأن السد من خلال الاتحاد الإفريقى، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى لا يزال مراقبًا لهذه المفاوضات.