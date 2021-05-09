شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف إرشادات السفر إلى الخارج للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة عن ارشادات وقاية المسافرين من كورونا في المطارات وتضمنت الالتزام بارتداء الكمامة وتعقيم أمتعة السفر والالتزام بترك مسافة آمنة وقياس درجة حرارة المسافرين والتأكد من سلامتهم.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.