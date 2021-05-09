شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": صرف 35% من السلع المدعمة ضمن مقررات مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر مايو ، وانه تم صرف ما يقرب من 35% حتى الآن و يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء كمية 67200 ألف طن زيت صويا خام منها 35700 طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه و31500 ألف طن زيت صويا خام مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى شهر سبتمبر 2021.