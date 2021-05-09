التليفزيون الصينى يعلن رسميًا تفكك الصاروخ الفضائى فوق بحر العرب

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين أن الصاروخ الفضائى تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوى، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمى للصين.

أتى ذلك، بعد أن أشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصينى بوقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.

وعن مسار الصاروخ الصينى، قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، قبل قليل، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ الصينى سيدخل فى مجال الغلاف الجوى في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.