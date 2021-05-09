شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الصين تعلن تفكك الصاروخ في بحر العرب بعد دخول الغلاف الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها، مفاده، أنها نقلت عن أ ف ب، قول الصين إن بقايا الصاروخ الصيني التائه، تفككت في بحر العرب، بعد دخوله الغلاف الجوي.

وقالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وقبل قليل، قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن الصاروخ الصينى يظهر فوق سماء لشبونة، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، ونشرت مقطع فيديو يوضح كيف يتم تحرك الصاروخ.

ونشر مركز الفلك الدولي فيديو بثاً مباشرًا لمسار الصاروخ الصينى المتوقع سقوطه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعن مسار الصاروخ الصينى، قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، قبل قليل، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ الصينى سيدخل فى مجال الغلاف الجوى في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.