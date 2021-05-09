شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التكميلى لطلاب النقل بعد إجازة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحان التكميلى المقرر عقده للطلاب الذين لم يجتازوا الامتحانات التى عقدت في شهر أبريل لطلاب المرحلة الثانوية بصفوف النقل من المقرر إجراء الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر المبارك في الأيام الأخيرة من شهر مايو الجارى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحان تكميلى خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد له امتحان تكميلى بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.