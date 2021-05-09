شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط كامل لتطوير مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنة لإعداد المخطط الكامل لتطوير مدينة الشيخ زويد، تكون معنية بتفقد المدينة للوقوف على مرافق الخدمات والإمكانات الموجودة ودراسة إمكانيات تطويرها لتحقيق أكبر استفادة منها بالتنسيق مع مشايخ وعواقل ورموز وأهالى المدينة. وأعلن المحافظ أن مشروع التطوير طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعويض أهالى الشيخ زويد وتوفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس بسرعة تطوير المدينة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين من أى مشروعات يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن مخطط التطوير يشمل: الطريق الدولى «العريش - الشيخ زويد»، طريق الساحل بالشيخ زويد، إنشاء شبكة طرق داخلية بالمدينة، وإعداد مخطط لرفع كفاءة شبكة المياه، ومخطط آخر لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمدينة، منوها بأنه توجد محطتان لتحلية المياه بالشيخ زويد، علاوة على دراسة مطالب الشيخ زويد من الكهرباء وباقى المرافق والخدمات، وكذا مطالب أهالى المدينة فى كافة مجالات التطوير.

وأكد «شوشة» مجددًا على التوجيهات الرئاسية لتطوير المدينة، وأن اللجنة ستقدم مقترحاتها وكافة مطالب التطوير لإضافتها ضمن المخطط الجارى إعداده، وبما يخدم مدينة الشيخ زويد لعدة سنوات مقبلة ضمن خطة مستقبلية لتطوير المدينة والنهوض بها لخدمة أهلها.