شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور شعبى محدود.. البابا يُطيّب رفات «كاروز» الديار المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طيبّ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفات القديس مار مرقس الرسول، (كاروز الديار المصرية) فى المقر البابوى بكرمة مريوط فى الإسكندرية.

وشارك فى طقس التطييب: القمص ابرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، وعدد من الآباء كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وترأس البابا عقب التطييب صلاة الشكر وتمجيد عيد استشهاد القديس، ثم استكمل الآباء صلوات العشية بحضور شعبى محدود مع الالتزام بالإجراءات الصحية الواجبة. وفى ختام العشية طَيَّب البابا رفات «الكاروز» مستخدما الزيوت والأعشاب المقدسة، حيث قام برفع الأنبوب الذى يحوى الرفات بمشاركة الآباء المشاركين. وعقب الصلاة ألقى البابا كلمة روحية مقتضبة حملت عنوان «ماذا صنع مار مرقس الرسول معنا». وأحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، تذكار عودة رفات القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية إلى مصر بصلوات قداسات إلهية فى الكنائس بحضور محدود وتطبيقا للإجراءات الاحترازية. وعاد رفات القديس مارمرقس الاثنين ٢٤ من شهر يونيو سنة ١٩٦٨ وفى السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس وهو البابا المائة والسادس عشر فى سلسلة باباوات الكرسى الإسكندرى إلى القاهرة رفات القديس العظيم ناظر الإله الإنجيلى مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك الأول من بطاركة الإسكندرية.