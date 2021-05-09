شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يطالب «النقل البحرى» بشراء سفينتى بضائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قطاع النقل البحرى، بسرعة شراء سفينتين للبضائع، تنفيذًا للتوجيهات السياسية، مؤكدًا أهمية تطبيق الأمن والسلامة أولا فى مراكب الصيد، ووجود رماثات نجاة وأجهزة سلامة وتتبع، والتنسيق مع الجهات التنفيذية فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال زيارته ميناء الإسكندرية، أمس، لتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية التى يتم تنفيذها بالميناء، وبدأت الزيارة بعرض تقديمى من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، استعرض خلاله الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بنقل 554 أسرة من نجع إسو إلى بشاير الخير 3، حيث تم حتى الآن تسكين 336 أسرة.

وعلى التوازى يتم إزالة هذه المنازل التى تم نقل أصحابها إلى بشاير الخير، لضم هذه الأراضى البالغ مساحتها 21 ألف مترمربع، إلى ميناء الإسكندرية، فى إطار الخطة الشاملة لتوسعة مساحة الميناء بضم مساحة نجع إسو والألومنيوم، البالغة 50 ألف مترمربع.

وتفقد موقع المحطة متعددة الأغراض، حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتى بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بها 57%، وتابع مع رئيس الشركه المصرية للمحطات متعددة الأغراض، كافه الإجراءات وخطه العمل الموضوعة لبدء التشغيل العام المقبل، والمتمثلة فى شراء الأوناش العملاقه للرصيف، وإنشاء البنية التحتية الخاصة بالإدارة الإلكترونية ومركز البيانات.

وأكد وزير النقل أهمية ربط الأعمال بموعد التشغيل وتزامنها طبقا لتوقيتات تتابعها، حيث من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية 2021، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022، كما استعرض رئيس الشركة تطور التعاون مع الشركة الفرنسية «cma cgm» فى تطور الأعمال لتجهيز المحطة.

وتابع مشروع إنشاء 3 كبارى أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه -2 كوبرى سيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد- للمساهمة فى تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى.

كما تابع أعمال إحلال وتجديد خط السكة الحديد بالطريق الشريانى بطول 3.5 كيلومتر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%، بعدها توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء رصيف 3/85 الذى يبلغ طوله 500 متر بتكلفة 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والتى سيصل حجم التداول المتوقع بها 5 ملايين طن سنويًا، ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذى بلغت نسبة تنفيذه 78%.

وتابع مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54- كوبرى 54- ويبلغ طولها 2.3 كيلومتر وعرضها 17.6 متر، بتكلفة 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92%.

وأكد وزير النقل أن كل الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة، وأنه تابع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية، واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.