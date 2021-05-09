شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة وأمطار رعدية .. حالة الطقس من الأحد 9 مايو إلى ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 9 مايو إلى الجمعة ثاني أيام العيد فلكيا والموافق 14 مايو 2021. طقس شديد الحرارة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا ويبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على غرب البلاد وتظهر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها البرق والرعد وهناك فرص لسقوط أمطار تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري وشمال الصعيد وسيناء وتصل فرص سقوط الامطار إلى 30% على المناطق السالف ذكرها وتتحسن الحالة الجوية في نهاية اليوم ويبدأ الاحساس بانخفاض درجات الحرارة.

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى ثاني يوم العيد فلكيا 14 مايو .

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 41 يوم الاحد بينما تكون درجة الحرارة المتوقعة أول يوم العيد 35 درجة على القاهرة و34 على الوجه البحرى و30 على السواحل الشمالية الغربية و29 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة ثاني يوم العيد 14 مايو 34 درجة على القاهرة والوجه البحري و28 على السواحل الشمالية الغربية و27 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأحد 9 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس الاثنين 10 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة 40% تقريبا

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 14 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد .

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 9 مايو إلى الجمعة ثاني أيام العيد فلكيا والموافق 14 مايو 2021

