شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الجديدة لـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة ملفات مهمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستراتيجية تطوير القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر.

وناقش استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية لتطوير المدينة القديمة، لتمد سكانها وزائريها بتجربة تاريخية متميزة، تعتمد على ثرائها التاريخى مع الحفاظ على خصائصها وتكاملها واستمراريتها التاريخية وشخصيتها البصرية، من خلال الحفاظ على المبانى الأثرية، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخى. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستعد للإطلاق الرسمى للمرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد حصر احتياجات القرى المستهدفة، موضحًا أن فرق العمل بدأت النزول لمواقع تنفيذ المشروعات فى تلك القرى المستهدفة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة، وجهود وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات فى 9 قطاعات مهمة.

وأوضح أن عدد المشروعات التى تم اعتمادها 5902 مشروع فى القطاعات المختلفة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات «سكن كريم».

وأضاف «سعد» أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، بطول 3 كيلومترات، فى القطاع الشمالى من كوبرى «تحيا مصر» حتى كوبرى الساحل، والقطاع الجنوبى من كوبرى قصر النيل حتى الميريديان، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنفيذ مراسى للمراكب الشراعية، وممشى للدراجات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومطاعم، ومبانٍ للإسعاف النهرى، فى إطار تطوير كورنيش النيل لإضفاء مظهر حضارى.

فى سياق آخر، التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى الوزارتين والجهات المعنية، لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة. وأشار إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع، بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبى، تم عقد أحدها فى إبريل الماضى.