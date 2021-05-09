شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 30 محضرا لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في طوخ وبنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الوحدات المحليه ورؤساء المدن فى القليوبية تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيرس كورونا والتأكد من الإلتزام بتنفيذ قرارات الدولة بمواعيدالكافيهات والأنشطة التجارية وفض تجمعات المواطنين للحد من انتشار الفيرس.

ففى مدينة بنها قام المهندس علي عبدالستار رئيس المدينة بالتنسيق مع الاشغالات وشرطة المرافق بحملة تفتيش مساء امس على الكافيهات والمحلات التجارية و اماكن افتراش الباعه الجائلين وتم تحرير 16محضر عدم ارتداء الكمامة.

وقاد احمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ حملة مكبرة على عددا من قرى المركز منها مشتهر والمنزله والدير وترسا وكفر منصور وبلتان اسفرت عن تحرير ١1 محضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية وتم تحرير ٣ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالالتزام بغلق المحلات.

وقال الوزيرى ان الحملات على قرى مركز طوخ مستمرة لتطبيق اجراءات الحظر والزام المقاهى بالالتزام بالغلق فى المواعيد المقررة.

وفى مدينة قها تابعت المهندسه امل فوزى بالتنسيق مع المقدم عبد العظيم سلامة نائب مامور قسم قها المحلات فى المدينه وبعض القرى والعوب التابعه لها للتاكد من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والالتزام بالغلق فى التاسعه مساءا.