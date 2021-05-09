شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتعليمات اللواء أشزف الداودى محافظ قنا ، واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الجديدة بشأن غلق المحلات التجارية والمقاهي والنوادي والكفاتيريات يوميا الساعة ٩ مساءا وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نائب محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية

نائب محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية

وأكد نائب محافظ قنا خلال جولته مساء اليوم بشوارع مدينة نقادة أن أصحاب المحلات المُطبق عليها قرار الإغلاق إلتزموا جميعا بغلق محلاتهم فى المواعيد المقررة ،مؤكدا أنه لم يتم رصد اى مخالفة خلال الجولة مشيرا الى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة صدرت بعد رصد زيادة فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة تهاون بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

ووجه عمر بضرورة أن يتحلى جموع المواطنين بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع ، مجددا مناشدته للمواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التهاون فى ارتداء الكمامة و تقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي ، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل شن حملاتها يوميا على المحلات التجارية والمقاهي والنوادي بمختلف المدن والمراكز للتأكد من تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

نائب محافظ قنا يتابع غلق المحال التجارية