شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمسار الصاروخ الصيني.. ومركز الفلك يتوقع سقوطه خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز الفلك الدولي فيديو بثاً مباشرًا لمسار الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقبل قليل قال المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوى في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.