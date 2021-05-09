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بث مباشر لمسار الصاروخ الصيني.. ومركز الفلك يتوقع سقوطه خلال ساعتين

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القاهرة - سامية سيد - نشر مركز الفلك الدولي فيديو بثاً مباشرًا لمسار الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

 

وقبل قليل قال المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي،  فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

 

وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوى في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من  فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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