شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: متوقع دخول الصاروخ الصينى الغلاف الجوي 3:12 لـ 5:11 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المعهد القومى للبحوث الفلكية ، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

وأشار معهد الفلك، إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوى في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض .

ومن المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان ، موضحا أن الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة

وفيما يلى خريطه توضح المسار المتوقع سقوط الصاروخ فيه وترمز النجمة لأقرب نقطة للسواحل المصرية.