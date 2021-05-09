شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رصد الصاروخ الصينى لحظة بلحظة بمرصد حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” بثا مباشرا لمتابعة الصاروخ الصينى لحظة بلحظة، من المرصد الفلكى للمعهد القومى للبحوث الفلكية "مرصد حلوان".

ويرصد البث المباشر الصاروخ الصينى لحظة بلحظة من خلال مرصد حلوان كما هو موضح فى البث .

وحول مسار الصاروخ الصينى، قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة .

وأشار معهد الفلك إلى أن الصاروخ سيدخل فى مجال الغلاف الجوى في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض .

ومن المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان ، موضحا أن الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.