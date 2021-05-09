شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تحسم الجدل حول سقوط حطام الصاروخ الصيني على مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

واضاف «القاضي» أنه من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

وأوضخ أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه على مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة.