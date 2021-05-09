شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري يحث على اغتنام ليلة القدر : أبواب الرضا مفتوحة والثواب مضاعف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر نلتمسها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه يجب التقرب إلى الله في ليلة القدر بالدعاء.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال شهر رمضان تكون أبواب الرضا مفتوحة والثواب مضاعف.

وأضاف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله يقبل من المصلحين أكثر ما يقبل من الصالحين، موضحًا أن النبي محمد صل الله عليه وسلام كان يتفقد الفقراء ويشاركهم في فعل الخيرات.

وأوضح أن القيام في ليلة القدر لا يعني الصلاة وحدها، لكن مستحب فعل الأمور الإنسانية، مشيرا إلى أن الله يجعل العمل اليسير الذي يصنعه الإنسان في رمضان كأنه عمل الخير أبد الدهر.

واستطرد الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، أن مغفرة الله ليس لها حدود، وعلى الناس الاجتهاد والعمل الصالح، والتزود من الطاعات لتشملهم مغفرة الله.