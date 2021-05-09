شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم عدد من المصالح الحكومية والمساجد في الزينية شمالي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر انه شنت السلطات المحلية لمركز ومدينة الزينية حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة ورئيس نقطة الزينية نقيب يحي جامع والقوة المرافقة له لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٤ محال تجارية ومقهى مخالفة لمواعيد الغلق المقررة.

‌كما تم تعقيم ورش وحدة الاسرة بالعشى وتم رش وتعقيم عدد من المساجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمقاهى في تمام التاسعة مساءاً للحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.