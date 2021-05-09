شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يطمئن رئيس الوزراء على الوضع الصحي وتوافر السلع التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في أجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لبحث عدد من الملفات والمشروعات التنموية والخدمية والإستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. وطمأن محافظ أسوان رئيس مجلس الوزراء على الوضع الصحي بالمحافظة وآخر المستجدات وجاهزية مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات العزل لأستقبال أية حالات إصابة بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، فضلاً التعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لاجراءات وزارة الصحة الاحترازية، مؤكداً على وجود تنسيق تام وكامل بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية حيث يتم رصد أي احتياجات وتوفيرها بشكل فوري.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى الألتزام بكافة القرارات الصادرة مؤخراً عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 9 مساءاً وغلق كامل للحدائق والمتنزهات، لافتاً إلى جهود المحافظة وحملاتها اليومية المكثفة بجميع المراكز والمدن لتطبيق كافة الاجراءات الأحترازية ومواعيد الغلق ومنع التجمعات والتشديد على ارتداء الكمامات في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي.