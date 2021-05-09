شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد وحدة صحة الأسرة في دنفيق بمركز نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ،جولة تفقدية لوحدة صحة الأسرة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة ضمن الوحدات الصحية التي تعمل ٢٤ ساعة حيث تفقد أقسام الوحدة والتقى بعدد من أفراد التمريض والعاملين بالوحدة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ قنا ،انه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لتوفير طبيب مقيم بالوحدة خلال الفترة المسائية لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية والقرى المجاورة والتى يصل عدد النجوع التي تخدمها إلى ٢٤ نجع ،مؤكدا ان المحافظة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

نائب محافظ قنا يتفقد وحدة صحية بدنفيق

وأضاف «عمر» أن توفير الخدمات الطبية المميزة للمواطنين يأتى على رأس أولويات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ،من خلال توجيهاته المستمرة بعمل زيارات ميدانية دورية للمستشفيات والوحدات الصحية ،لاسيما التي تعمل بنظام ٢٤ ساعة للتأكد من استمرارها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل منتظم هذا بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية دورية بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.