شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 15 شخصا لعدم ارتداء الكمامات بمركز الطود جنوبي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع نقطة شرطة العديسات بحري مساء اليوم السبت، حملة موسعة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واستهدفت الحملة مناطق الحسينات وأبوجوهر ونجوع مكي وأبوبكر والعلاليم والعمدة بالطريق الدائري لمدينة الطود، كما قامت الحملة بتحرير عدد ١٥ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و٤ محاضر اشغال طريق.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبه برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القريه برش وتعقيم مبني ديوان الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وذلك في إطار أعمال التطهير والتعقيم الدورية حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة كل من نائب رئيس المركز على سيد صادق، والمحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ومسؤولي قسم الإشغالات وقطاعات النظافة والتجميل بالمركز.