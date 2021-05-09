شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 10 محلات تجارية لمخالفة مواعيد الغلق وفض فرح في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 محلات مخالفة لقرار الغلق، وتحرير 18 محضر اشغال، و6 بائع متجول، و6 نظافة عامة، و15 مخالفة عدم ارتداء «كمامة»، وضبط 10 شيشة داخل 2 مقهى، و51 محضر إزالات إدارية، كما قامت الحملة بفض تجمع لأحد الأفراح بشارع الراهبات بمنطقة حي شرق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك في الحملة الرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة شرطة المرافق، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث المرافق، والنقيب محمد عبدالسلام، والنقيب تامر عباس من شرطة المرافق، ومسئولي المتابعة الميدانية ومسؤولي قسم الإشغالات وإدارة حملة المعدات الثقيلة بمجلس مدينة الأقصر.

كما قام سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتطهير وتعقيم لشوارع حي المطار بقيادة رئيس الحي، وتعقيم الشوارع بنجع البحاروة والسوالم والمخرشمين والزناقطة الشرقية ومبنى الإرشاد الزراعى، وتعقيم شوارع المحطة وكورنيش النيل ويوسف حسن والسوق السياحي بمنطقة حي وسط بقيادة رئيس الحي، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.