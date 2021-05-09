شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم السبت، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام.

ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 7 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 6 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 24 إزالة إدارية وتحرير 5محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد 5 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه، وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم عدداً من الشوارع التي تشهد أزدحام المواطنين ومنها منطقة بنك القاهرة والبنك الاهلي وماكينات ATM وشارع البحر الجديد.

وشارك في الحملة كلاً من، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب عبدالعزيز عواد، والنقيب أحمد عبدالقادر، والنقيب محمد سرور، والنقيب معتز الجبلاوي، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.