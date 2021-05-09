شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 محلات لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد اللواء أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم السبت، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام.
ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 7 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 3 محضر بائع متجول، وعدد 6 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 24 إزالة إدارية وتحرير 5محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط عدد 5 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50 جنيه، وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم عدداً من الشوارع التي تشهد أزدحام المواطنين ومنها منطقة بنك القاهرة والبنك الاهلي وماكينات ATM وشارع البحر الجديد.
وشارك في الحملة كلاً من، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب عبدالعزيز عواد، والنقيب أحمد عبدالقادر، والنقيب محمد سرور، والنقيب معتز الجبلاوي، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.