شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكري ليلة القدر .

جاء فيها : " بالإنابة عن أهالي وقيادات محافظة قنا اتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكري ليلة القدر ، شاكرين عطائكم المستمر واستمرار الجهود المخلصة لقيادة مسيرة العمل للوطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر ،كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم ، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير و اليمن والبركات ، وأن يحفظ لمصرنا الغالية امنها واستقرارها .

وأضاف أننا نجدد العهد والوعد أن نبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030 ، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام ، في ظل قيادتكم الحكيمة لسفينة الوطن والعبور إلي غد أفضل.