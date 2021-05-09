شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية مهددة بحطام الصاروخ الصيني.. ومركز الفلك الدولى: الخطر ضئيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز الفلك الدولى عبر موقعه على تويتر، منذ قلبل إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و 03:11 توقيت جرينتش.

وأضاف المركز في سلسلة تغريدات منذ قليل إن الصاروخ سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت جرينتش.

وتابع إنه إذا سقط الحطام أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.





وأضاف المركز وفقا لآخر التحديثات ان الدول العربية المحتمل سقوط الحطام فوقها هي عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، وقد يشاهد السقوط من الدول المجاورة لها، موضحًا، ان الخطر ضئيل جدًا، إلا أنه ليس منعدم.

وفي وقت سابق مساء السبت، قال الجيش الأمريكي انه من المرجح أن تتحسن الحسابات المتعلقة بوقت ومكان ‏دخول الحطام، مؤكدا ان التقديرات ستظل غير دقيقة بشكل كبير حتى ذلك الوقت.‏

وقال موقع ‏Space-Track‏ ، وهو موقع إلكتروني يديره سرب التحكم في الفضاء الثامن ‏عشر ، وهو فرع من الجيش الأمريكي يتتبع الحطام الفضائي ، إن حطام الصاروخ سيسقط فوق تركمانستان علي الأرجح.

وقال سبيس تراك، إن هذه التقديرات "ستستمر في التباين بشكل كبير" ، حتى يتضح متى ‏بالضبط سيصل الصاروخ إلى الغلاف الجوي.‏

وقال جوناثان ماكدويل عالم الفلك في جامعة هارفارد في تغريدة إن السبب في ذلك هو أن ‏الصاروخ يدور حاليًا حول الأرض في مدار بسرعة حوالي 18000 ميل في الساعة ، حيث ‏ينخفض نحو الأرض بسرعة 0.3 ميل في الساعة.‏

وهذا يعني أنه إذا توقفت التقديرات الخاصة بموعد وصول الصاروخ إلى الغلاف الجوي ‏لمدة نصف ساعة ، فقد يكون الصاروخ على الجانب الآخر من الأرض تقريبًا.‏