شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الخليج 365 والعشرين من رمضان.. اللهم قرب وسيلتى إليك من بين الوسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ”الخليج 365” نشر مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

ونقدم ضمن سلسلة الأدعية دعاء الخليج 365 والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَقَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ".

ثواب الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِى الدُّنْيَا".