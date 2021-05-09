شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار "القيادات الجامعية" تجتمع اليوم للبت فى طعون جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية والذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات ، اليوم الأثنين موعدا لعقد لجنة البت فى الطعون المقدمة من المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان ، وكذلك إعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين بعد اجتماع لجنة البت فى الطعون ،وأن جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وتقدم لرئاسة جامعة حلوان 7 مرشحين وهم الدكتور ياسر محمد جاد الله ، والدكتور جابر محمد عبد الجواد والدكتور إبراهيم لطفى محمد ، والدكتورة جيهان محمد أحمد، والدكتور ماجد نجم ، والدكتور سعد السيد والدكتور داود سمير.

وكان قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 20121، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات حدد شروط ومعايير المفاضلة، وتتمثل فى الأتى :-

1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.

2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.

3- يجب إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.

6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

7- حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.