شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الأحد 9 مايو 2021 في 78 مدينة مصرية والعواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة للمسلمين عن اليوم الأحد 9 مايو 2021 في عدد 78 مدينة مصرية ويتضمن الجدول إلي جانب مواعيد الصلاة، موعد شروق الشمس والإمساك فى المدن المصرية، وكذلك مواعيد الصلاة فى العواصم العربية.

وتزايد معدل البحث على موقع جوجل خلال فترة شهر رمضان المبارك عن مواقيت مواقيت الصلاة عمومًا وبصفة خاصة موعد أذان الفجر المرتبط بموعد السحور، وكذلك موعد أذان المغرب المرتبط بموعد الإفطار وكذلك باقي مواعيد الصلاة المكتوبة على المسلمين.

ونقل موقع دار الافتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة فى المدن المصرية والتى أعدتها هيئة المساحة المصرية موزعة علي المحافظات المصرية عن يوم الأحد 9 مايو 2021.

جدول مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الأحد 27 رمضان

المدينة موعد الإمساك اليوم موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء اليوم القاهرة 03:08 03:28 05:05 11:51 03:28 06:38 08:04 الإسكندرية 03:09 03:29 05:09 11:57 03:36 06:45 08:13 بورسعيد 03:00 03:20 04:59 11:47 03:26 06:36 08:04 السويس 03:03 03:23 05:00 11:46 03:23 06:32 07:59 العريـش 02:54 03:14 04:53 11:41 03:20 06:29 07:57 الطور 03:04 03:24 04:59 11:42 03:15 06:25 07:49 دمنهور 03:08 03:28 05:07 11:55 03:33 06:43 08:10 طنطا 03:07 03:27 05:05 11:52 03:31 06:40 08:07 المنصورة 03:04 03:24 05:03 11:51 03:30 06:39 08:07 الزقازيق 03:05 03:25 05:04 11:50 03:28 06:38 08:05 الفيوم 03:12 03:32 05:08 11:53 03:29 06:38 08:04 بنى سويف 03:12 03:32 05:08 11:52 03:27 06:37 08:02 المنيا 03:16 03:36 05:11 11:53 03:27 06:36 08:00 أسيوط 03:17 03:37 05:11 11:52 03:23 06:33 07:56 سوهاج 03:17 03:37 05:10 11:50 03:20 06:30 07:52 قنا 03:14 03:34 05:06 11:46 03:15 06:25 07:47 أسوان 03:19 03:39 05:09 11:45 03:10 06:21 07:41 مطروح 03:20 03:40 05:19 12:07 03:47 06:56 08:24 الغردقـة 03:07 03:27 05:00 11:41 03:13 06:22 07:46 الخارجـة 03:26 03:46 05:17 11:55 03:23 06:34 07:55 الإسماعيلية 03:02 03:22 05:01 11:47 03:25 06:35 08:02 دمياط 03:01 03:21 05:01 11:49 03:29 06:38 08:06 السـلوم 03:28 03:48 05:27 12:16 03:55 07:05 08:33 نويبع 02:58 03:18 04:54 11:38 03:13 06:22 07:48 حلايب 03:08 03:28 04:57 11:30 02:51 06:03 07:22 شرم الشيخ 03:03 03:23 04:57 11:39 03:12 06:22 07:46 06-أكتوبر 03:10 03:30 05:07 11:53 03:30 06:39 08:05 كفر الشيخ 03:06 03:26 05:05 11:53 03:32 06:41 08:09 الحامول 03:04 03:24 05:04 11:52 03:31 06:40 08:08 بلطيم 03:04 03:24 05:04 11:52 03:31 06:41 08:09 طابا 02:57 03:17 04:54 11:39 03:15 06:24 07:50 راس سدر 03:04 03:24 05:01 11:46 03:22 06:31 07:57 كاترين 03:02 03:22 04:57 11:41 03:15 06:24 07:49 دهب 03:00 03:20 04:55 11:38 03:12 06:22 07:47 ابوزنيمة 03:04 03:24 05:00 11:44 03:19 06:29 07:54 راس غارب 03:05 03:25 05:00 11:43 03:17 06:27 07:51 القصير 03:08 03:28 05:00 11:39 03:09 06:19 07:41 برنيس 03:09 03:29 04:59 11:34 02:59 06:10 07:30 سفاجة 03:07 03:27 05:00 11:41 03:11 06:21 07:44 مرسى علم 03:08 03:28 04:59 11:37 03:04 06:15 07:36 شلاتين 03:10 03:30 04:59 11:34 02:57 06:09 07:28 سيدى برانى 03:24 03:44 05:24 12:13 03:53 07:02 08:31 الضبعة 03:16 03:36 05:15 12:03 03:41 06:51 08:18 العلمين 03:15 03:35 05:13 12:01 03:39 06:48 08:16 واحة سيوة 03:34 03:54 05:30 12:14 03:50 06:59 08:25 موط (الداخلة ) 03:31 03:51 05:22 12:01 03:29 06:39 08:01 الفرافرة 03:30 03:50 05:23 12:04 03:36 06:46 08:09 البويطى 03:23 03:43 05:18 12:01 03:34 06:44 08:08 باريس 03:27 03:47 05:18 11:54 03:20 06:31 07:52 المحلة الكبرى 03:06 03:26 05:05 11:53 03:31 06:41 08:08 الحمام 03:07 03:27 05:05 11:53 03:31 06:40 08:08 نجع حمادى 03:16 03:36 05:08 11:47 03:17 06:27 07:49 15-May 03:08 03:28 05:05 11:51 03:28 06:37 08:03 السادات 03:10 03:30 05:08 11:54 03:32 06:41 08:08 الصالحية الجديدة 03:04 03:24 05:03 11:49 03:27 06:37 08:04 العاشر من رمضان 03:05 03:25 05:03 11:49 03:27 06:36 08:03 العاصمة الادارية الجديدة 03:07 03:27 05:04 11:50 03:27 06:36 08:03 العبور 03:07 03:27 05:04 11:51 03:28 06:37 08:04 الفشن الجديدة 03:13 03:33 05:09 11:53 03:28 06:37 08:02 المنصورة الجديدة 03:05 03:25 05:05 11:53 03:33 06:42 08:10 النوبارية الجديدة 03:04 03:24 05:02 11:49 03:27 06:36 08:04 بدر 03:15 03:35 05:12 11:58 03:35 06:45 08:11 بنى مزار الجديدة 03:07 03:27 05:03 11:46 03:20 06:30 07:54 بورسعيد الجديدة سلام 02:58 03:18 04:57 11:44 03:23 06:33 08:00 بئر العبدالجديدة 03:04 03:24 05:02 11:50 03:29 06:38 08:06 توشكى الجديدة 03:28 03:48 05:17 11:52 03:14 06:26 07:45 حدائق العاصمة 03:03 03:23 05:01 11:47 03:24 06:33 08:00 رشيد الجديدة 02:52 03:12 04:51 11:40 03:19 06:28 07:57 رفح الجديدة 03:06 03:26 05:05 11:53 03:33 06:42 08:10 سفنكس الجديدة 03:06 03:26 05:04 11:50 03:27 06:36 08:03 شرق العوينات 03:23 03:43 05:11 11:45 03:07 06:20 07:39 غرب النوبارية 03:03 03:23 05:01 11:48 03:26 06:35 08:03 ادفو 03:17 03:37 05:08 11:45 03:12 06:23 07:44 الأقصر 03:15 03:35 05:07 11:46 03:14 06:25 07:46 اسنا 03:17 03:37 05:08 11:46 03:14 06:25 07:46 القاهرة الجديدة 03:08 03:28 05:05 11:51 03:28 06:37 08:04 الدلنجات 03:09 03:29 05:07 11:54 03:33 06:42 08:09 توشكى 03:28 03:48 05:17 11:51 03:13 06:25 07:44

جدول مواعيد الصلاة في العواصم العربية اليوم الأحد 9-5-2021

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء اليوم ابوظبى 04:12 05:42 12:19 03:45 06:56 08:16 الدوحة 03:21 04:52 11:30 02:58 06:09 07:30 الرياض 03:42 05:13 11:50 03:16 06:27 07:47 المدينة المنورة 04:11 05:41 12:18 03:44 06:55 08:15 المنامة 03:22 04:55 11:34 03:04 06:14 07:36 دبى 04:06 05:37 12:15 03:43 06:53 08:15 مسقط 03:53 05:27 12:02 03:26 06:38 07:57



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