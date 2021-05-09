شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: إدارة بايدن تشجع إثيوبيا على بناء سد النهضة.. ولا تريد حل الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر ألقت بالمسئولية أمام العالم بشأن سد إثيوبيا، موضحا أن استخدام مصر لغة القوة في أزمة سد إثيوبيا هو السبب الرئيسي في تحرك أمريكا والعالم لحل الأزمة.

وأضاف خلال برنامجه على قناة صدى البلد، السبت، أن هناك حديثًا عن مبادرة من جانب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة سد «الخراب» الإثيوبي.

وأوضح موسى أن موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية، وأن إثيوبيا لا تقدم على الملء الثاني دون اتفاق، موضحا أنه في حالة قيام إثيوبيا بالملء الثاني فهذا معناه التحكم في مصير 150 مليون مصري وسوداني في المياه.

وأكد أحمد موسى أن إثيوبيا لا تعترف بكل الاتفاقات الدولية السابقة، موضحا أنه إذا توقف الملء الثاني لسد إثيوبيا من جانب الإثيوبيين سيكون هناك فرصة للوصول لاتفاق.

واعتبر أحمد موسى أن الإدارة الأمريكية الحالية تشجع إثيوبيا على بناء السد ولا تريد حل الأزمة.