شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة القدر .. أحمد موسى يحث على الإكثار من الدعاء لنصرة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ليلة القدر، دعا الإعلامي أحمد موسى المصريين بالدعاء لبلدهم أن يحفظها الله وينصرها على كل أعدائها في الداخل والخارج، وكل من يحاول الإضرار بهذا الوطن.

وقال في برنامجه على قناة صدى البلد، اليوم السبت: «أتمنى أن يكون دور الأمريكان في أزمة سد النهضة إيجابي، وعلى قدر المسئولية».

وأضاف أنه «بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية التدخل وحث إثيوبيا على وقف الملء الثاني، لحين التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع أطراف الأزمة مصر والسودان».

وأشار في الوقت ذاته لموقف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، عندما أجاز أحقية مصر في ضرب السد لما يمثله من تهديد لها.

واختتم: «لن يتم الضغط على مصر بواسطة سد الخراب، أو أي شيء آخر، لأن مصر عادت أقوى مما كانت عليه في 2011 و2013، وكل المؤسسات في أفضل حال».