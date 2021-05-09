شكرا لقرائتكم خبر عن "أجواء عائلية مبهجة".. صور جديدة من حفل عقد قران ابنة رجل الأعمال محمد مرشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء عائلية مبهجة، خطفت نور محمد مرشدى، ابنه النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، الأنظار إليها فى حفل زفافها الذى اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وظهرت نور محمد مرشدى فى عدد من مقاطع فيديو بفستانها الأبيض الممزوج باللون الذهبى، وهى ترقص مع زوجها فى حفل الزفاف بحديقة المنزل.

والتقط العروسان جلسة تصوير وسط أشعة الشمس، وفى الخلفية جدار من الورود وتصاميم مختلفة، وأحيى حفل عقد القران المطرب محمد الحلو، وسط فرحة الأصدقاء والأهل.

وظهر الداعية الإسلامى والمذيع مصطفى حسنى، فى مقطع فيديو وهو يتوسط العروسين، من أجل مراسم كتب الكتاب، وسط عدد من الأهل والمقربين، وبحضور والد العروس النائب محمد مرشدى، وعدد من أصدقائهم.

وظهر فى الصور التى التقطت للعروسين عدد من الأصدقاء المقربين للعروسين لمشاركتهم فرحتهم، حيث ارتدت العروس فستان باللون الذهبى، وسط أجواء بسيطة اكتفى فيها العروسان بتصميمات من الورود لتزين حفل الزفاف.



جانب من حفل الزفاف



العروسين فى حفل زفافهم



العروس مع احدى صديقاتها



الحلو يحيي حفل الزفاف



العروسين مع اصدقائهم



نور محمد مرشدى



قبلة العريس للعروس فى جلسة تصويرهم