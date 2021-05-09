شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروعى الرى الحديث وتبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى، العمل فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل مشروعى تبطين الترع والرى الحديث.

1- الانتهاء من تأهيل 1667 كيلومتر من الترع .

2- يتم العمل على تنفيذ 5353 كيلومتر ، وتوفير الاعتمادات لـ 1196 كيلومتر أخرى ، بإجمالى 8226 كيلومتر من الترع .

3- تم تحويل 285 ألف فدان لأنظمة الري الحديث ، وطلبات للتحول للرى الحديث بزمام 85 ألف فدان.

4- المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .

5- يتم حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

6- المرحلة الأولى من المشروع ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

7- يتم تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه .

8- الرى الحديث يعظم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.