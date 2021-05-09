تشميع محلات ومقاهى لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة فى حملات بالجيزة

ففى حى الدقى قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية لحي الدقى، وتم غلق وتشميع 2 محل عام في شارع التحرير وشارع الدقي للفتح بعد المواعيد المقررة، كما تم تحرير 6 محاضرعدم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى رفع كافة الاشغالات فى نطاق خط سير الحملة.

وفى حى أوسيم شن الدكتور ياسر فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملات متعددة بنطاق بالمدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة للتأكد من تنفيذ المواعيد الجديدة للغلق، حيث تم ضبط وغلق وتشميع 4 محال مخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، بينهم مقهيين يقدمان الشيشة ومصادرة جميع الشيش، وتم تحرير المحاضر للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع 58 حالة اشغال وإيداعهم المخازن.

كما قاد الدكتور صبري عبدالله شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، حملات متعددة بنطاق بالمدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة للتأكد من تنفيذ مواعيد الغلق.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة.