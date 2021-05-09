شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة ..القوى العاملة: 5 أيام بأجر إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

السياحة والآثار: زيارة جلوريا فيتال تعكس الولع بالحضارة المصرية القديمة

تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى اليوم الـ 27 من أيام رمضان

جامعة الأزهر: الامتحانات فى الأسبوع الأول من يونيو والأسئلة مما شرح

مفتي الجمهورية: أرجح القول أن ليلة 27 رمضان هى ليلة القدر

البحوث الفلكية: الصين قد تسيطر على الصاروخ أو يحترق بمجرد دخوله الغلاف الجوى

القوى العاملة: 5 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بأجر

البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى مر على مصر 10و4 ثوان فوق الصحراء الغربية

القوى العاملة: إجازة عيد الفطر تبدأ الأربعاء المقبل حتى الأحد 16 مايو

العظمى بالقاهرة تصل 41 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا 27 رمضان

الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس وارتداء ملابس فضفاضة

الصحة تحذر من رسالة نصية غير صحيحة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقى لقاح كورونا

"أبحاث الفضاء": لا يمكن لأحد تحديد موعد أو مكان سقوط الصاروخ الصينى حتى الآن

مركز الفلك الدولى يطلق بثا مباشرا لمتابعة الصاروخ الصينى

التموين: ضخ منتجات العيد وأسماك مملحة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 20%