شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدعوة الإلكترونية هدفنا الاستراتيجى فى المرحلة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر صرح متفرد فى مجاله، مشيدًا بالمستوى الذى وصل إليه أئمة وواعظات الأوقاف.

وأضاف جمعة خلال تكريم خريجي الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي المتكامل بأكاديمية الأوقاف الدولية، ن أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وخلال اللقاء كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، (54) إمامًا وواعظة هم خريجو الدفعة الثانية من الأكاديمية.