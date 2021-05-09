شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 22 محلا وكافيه وسايبر خلال حملة بمصر القديمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أجهزة حى مصر القديمة غلق 5 كافيهات و2 سايبر، و15 محلا، وذلك خلال حملة مكبرة، على المقاهى والكافيهات بقيادة اللواء خالد شحاتة رئيس الحى، وذلك لمخالفة مواعيد الغلق وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا والتصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.