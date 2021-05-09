شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد أحمد شوشة: "الاختيار 2" تشريف للشهداء وخلق حالة جميلة بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حافظ شوشة، عضو مجلس الشيوخ، ووالد الشهيد النقيب أحمد شوشة، بمسلسل الاختيار 2، قائلا: "المسلسل جميل جدا بكل تفاصيله، وحسيت أحمد ابني فى المسلسل بشكل حقيقى، واللى حصل حاجة تشرف مصر كلها".

وأضاف شوشة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن مسلسل "الاختيار 2" بمثابة تشريف للشهداء أنفسهم، متابعا: "شرف ليا إن عندي ابن شهيد وبشكر الدولة وجميع المسئولين اللى قاموا بالمسلسل ده لأنه هيخلق حالة جميلة جدا بين الشباب فى المجتمع".

ويعد البطل أحمد شوشة أحد الأبطال الذين سطروا ملاحم بطولية في الواحات، حتى استشهد وزفوه لمسقط رأسه بالسويس أرض البطولات، حيث إنه شقيق اثنين من البنات كان بالنسبة لهما كل شيء فى الحياة خاصة بعد وفاة والدتهم، وكانت تربطه بأسرته وخاصة والده أواصر الود والرحمة، بجانب سمعته الطيبة بين المحيطين به من أبناء محافظة السويس، وعبر عن هذا الحب أبناء المحافظة خلال تشييعهم لجثمان الشهيد بعد استشهاده.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.