شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: إغلاق ميدان "تايمز سكوير" فى نيويورك بعد حادث إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام أمريكى تأكيده إغلاق ميدان "تايمز سكوير" فى نيويورك بعد إطلاق نار.

وفى وقت سابق، أفادت صحيفة "بالتيمور صن" الأمريكية نقلا عن الشرطة، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان، بإطلاق نار وقع صباح السبت فى منزل ريفى فى بالتيمور بولاية ماريلاند، بحسب روسيا اليوم.

وحسب مصادر محلية فقد تلقت الشرطة تقارير عن حدوث إطلاق للنار، ووصل أفرادها ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 6.40 بالتوقيت المحلى.

وأكدت المصادر نفسها أن الرجل الذي فتح النار لقى حتفه على الفور.

ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل بشأن هوية الضحيتين ومطلق النار، لكنها أشارت إلى أن أحد الضحايا في حالة خطيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن مطلق النار معروف لسكان المنطقة، إذ سبق أن هدد مرارا جيرانه واتهمهم بالتجسس عليه بناء على أوامر من الحكومة الفيدرالية، واتصل الجيران سابقا بالشرطة بسبب سلوك الرجل.