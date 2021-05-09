شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الحادث الإرهابى بالقرب من مدرسة فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول عاصمة أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها