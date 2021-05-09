نشرة الحوادث.. الإفراج عن أشرف السعد ورفض دعوى تعويض ضد وزير الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

قضية سقطت بالتقادم.. الإفراج عن رجل الأعمال أشرف السعد

أنهى قسم شرطة النزهة، إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال المصري أشرف السعد، بعد أن قررت نيابة النزهة صرفه في قضية شيك بدون رصيد سقطت بالتقادم.

الأمن يكشف تفاصيل بيع حيوانات برية بسوق الجمعة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بعرض بعض الحيوانات البرية للبيع بسوق الجمعة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

الإدارية العليا: رفض دعوى تعويض ضد وزير الداخلية لمتشدد ادعى تعذيبه بقسم الشرطة (مستند)

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص بإجماع الآراء برفض الطعن رقم 38647 لسنة 62 ق عليا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

شاب يقتل شخصين بمطواة داخل محل في المطرية.. والنيابة تحقق

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، التحقيقات في اتهام عاطل، بقتل شخصين باستخدام سلاح أبيض "مطواة" داخل محل خاص بأحدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

المحكمة التأديبية تقضي بإلغاء طعن وكيل مدرسة أخطأ في رصد درجات مادة بسوهاج

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اعتبار طعن وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية، يطالب في طعنه بإلغاء جزاء الخصم ٧ أيام من راتبه لاتهامه برصد درجة مادة 16 في حين أنها26، وجاء قرار المحكمة لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من إحضار مستندات تفيد براءته.

الداخلية: إحباط ترويج 245 طربة حشيش في الغربية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 245 طربة لمخدر الحشيش، وأقراص مخدرة وسلاح ناري وذخائر بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالغربية.

النيابة تطلب التحريات لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة في ظروف غامضة

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة شاب متفحمة وملقأة بقطعة أرض زراعية بطريق أبو ربع بدائرة قسم شرطة البدرشين، لكشف ملابسات الحادث.

سقطت على الأرض.. أمن القاهرة يقدم المساعدة لسيدة مريضة بمصر القديمة

قدمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في استجابة فورية المساعدة لسيدة مريضة سقطت داخل شقتها بمصر القديمة.

الأمن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ903 ملايين جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 32 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و871 مليون جنيه قضايا تهريب وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات .

الخسائر بالملايين.. تفاصيل 10 ساعات في حريق مزرعة بجوار سجن القطا

قررت النيابة العامة بالجيزة، ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب حريق شب في مزرعة موالح على مساحة 6 ألاف متر التهمت النيران 4 ألاف متر منها مخلفة خسائر بلغت ملايين الجنيهات دون خسائر بشرية.

‏القبض على أب متهم بإلقاء ابنته القاصر من الثالث بالعياط: "كنت بربيها"

ألقت قوات الشرطة القبض على أب لاتهامه بالقاء ابنته من شرفة المنزل بمركز العياط جنوب الجيزة. مساء أمس الجمعة، تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو.

الداخلية: ضبط 898 عنصر إجرامي شديد الخطورة في 7 أيام

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

الداخلية X أسبوع.. ضبط 1702 قضية آثار و356 عنصر إجرامي شديد الخطورة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار البدرشين

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات القطار، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت.

علاقة عاطفية كادت تنتهي بجريمة.. ماذا حدث في مول تجاري شهير بالشيخ زايد؟

حالة من الجدل أثارها منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع حادث سطو على محل ملابس بأحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد.