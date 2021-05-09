برلماني يحذر من التكدس أمام المصالح الحكومية.. ويطالب بزيادة ماكينات الصراف الآلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر النائب عبدالله أحمد عبدالله، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التجمعات أمام بعض المصالح الحكومية في الأيام الأخيرة على الرغم من التحذيرات والإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة خلال الساعات القليلة السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تزايد أعداد المصابين بصورة لافتة للنظر، ودخول البلاد الموجة الثالثة للجائحة العالمية.

وأوضح عبدالله، خلال بيان له اليوم السبت، أن الفترة الأخيرة شهدت تكدس المواطنين بصورة كبيرة أمام بعض المصالح الحكومية، بالتزامن مع حالة التهاون لدى البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وحزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، والتي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تعرضهم إلى أي زحام يشكل تهديدًا لحياتهم، إلا أن البعض يخالف كل التعليمات والتحذيرات؛ وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وطالب عضو لجنة الصحة بالتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي؛ خصوصًا أمام مكاتب البريد لحماية كبار السن المترددين على هذه المكاتب لصرف المعاشات، بالإضافة إلى المواطنين؛ خصوصًا مع قرب حلول عيد الفطر، وأن يكون هناك حرص من المواطنين في الحصول على الخدمات المميكنة قدر الإمكان؛ للبعد عن أماكن التجمعات، وفي ما يخص الخدمات غير المميكنة التي تتطلب الحضور على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية وأن يتخذ كل الإجراءات الاحتياطية والوقائية خارج المنزل والتي تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي طوال الوقت؛ للحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشي الفيروس.