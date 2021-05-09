شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد: «أنا في البيت .. الحمد لله كابوس وخلص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال أشرف السعد إنه خرج اليوم من سجن مديرية أمن الإسكندرية، وتواجد في منزله، بعد انتهاء كافة القضايا التي كانت مرفوعة عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تواجد في السجن 4 أيام منذ قدومه إلى مصر، بعد إغلاق القضايا التي كانت مرفوعة ضده منذ 30 عاما.

وتابع رجل الأعمال أشرف السعد أنه «اتخض» مما شاهده في مصر، حيث تغيرت مصر إلى الأفضل قائلا: «ديه بلد تانية مصر في دمي وقلبي».

وقدم رجل الأعمال أشرف السعد الشكر إلى قيادات الأمن بقسم مصر الجديدة لحسن المعاملة، وسجن مديرية أمن الإسكندرية وقسم الرمل.

وكشف رجل الأعمال أشرف السعد عن أن الطريق الذي يسير عليه في طريق الإسكندرية أفضل من الطرق في إنجلترا.