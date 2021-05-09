شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 2.8 طن شاى و15 ألف علبة نسكافيه بمخزن مواد غذائية دون ترخيص بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية تقوم بتسيير حملات مفاجئة صباحية ومسائية لتشديد الرقابة على مصانع ومخازن المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح أنه في هذا الإطار، شنت إدارة تموين العامرية السبت حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية بمنطقة العامرية بدون ترخيص تابع لأحد مصانع البن وبه كراتين بها شاى ونسكافيه.

وأشار إلى أن الحملة قامت بضبط وتحريز 2.8 طن شاى بواقع ٣٠٠٠٠ عبوة شاى ليبتون بإجمالى وزن ١٢٠٠ كجم، و٢٤٠٠٠ عبوة شاى الوردة بإجمالى وزن ٩٦٠ كجم، و١٤٤٠٠ عبوة شاى العروسة بإجمالى وزن ٥٧٦ كجم، فضلا عن ضبط ١٤٤٠٠ عبوة نسكافيه بإجمالى وزن ٢٧٠ كجم.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحريز 2.8 طن شاى و15 ألف علبة نسكافيه داخل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص فى الاسكندرية (صور)

تحريز 2.8 طن شاى و15 ألف علبة نسكافيه داخل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص فى الاسكندرية (صور)

تحريز 2.8 طن شاى و15 ألف علبة نسكافيه داخل مخزن مواد غذائية بدون ترخيص فى الاسكندرية (صور)