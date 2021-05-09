شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير ميدان البساتين في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بجولة تفقدية بميدان البساتين بالخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، حيث تابع أعمال تطوير الميدان التي يتم تنفيذها لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري لهذا الميدان الحيوي، موجهاََ بسرعة الانتهاء من من الأعمال المتبقية بمحيط الميدان والتي تشمل إنشاء ساحة انتظار للسيارات وتنظيم حركة مرور السيارات بالشوارع الجانبية المؤدية للميدان.



من ناحية أخرى، أشاد الزملوط بأعمال تطوير حديقة طريق الداخلة أمام المبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد، التي يتم زراعتها بأشجار الزينة بنظام الري بالتنقيط.