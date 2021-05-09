شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 200 طن ملح فاسد فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة تموين العجمى في الإسكندرية، السبت، قرار النيابة بخصوص إعدام ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إنه في إطار تشديد الرقابة على الأسواق حفاظا على صحة المواطنين، حررت إدارة تموين العجمى محضر إعدام ملح فاسد ملح السياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى تم ضبطه وإعدامه تنفيذا لقرار النيابة، بالاشتراك مع مباحث التموين.

وأوضح أن ما تم اعدامه 200 طن ملح بواقع 100 طن ملح سياحات خام خشن، و100 طن أخرى ملح سياحات مجروش، حيث تم مطابقة الحرز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء.