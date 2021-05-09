شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 5 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجارى.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان: إن ذلك يأتى تماشيا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حماية المواطنين من أى تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يجوز لصاحب العمل -عند الضرورة - تشغيل العامل فى هذه الأيام وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع فى تنفيذ ذلك.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلي 16 مايو الجاري في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام.