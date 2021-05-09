شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطعم شهير بالحسين.. والمحافظ "رئيس الحى اللى مش عارف يشتغل يقعد فى بيته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من التقاعس عن العمل، مطالبا رؤساء الأحياء بالعمل والنزول للشارع والرقابة على المخالفات.

وقال محافظ القاهرة خلال جولة تفقدية بعدد من الأحياء بالعاصمة: رئيس الحى اللى مش عارف يشتغل يقعد فى بيتهم أحسن"، ووجه المحافظ خلال الجولة بغلق مطعم شهير بشارع الحسين، موجهًا حديثه لمدير الفرع: "حذرناك كذا مرة.. ورئيس الحى ده هوقفه عن العمل".

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة، بعدد من أحياء العاصمة، بدأها بميدان السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الاحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الإثنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وخلال الجولة فاجأ محافظ القاهرة عددًا من المحال المخالفة، وعلى الفور أصدر قرار بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأكد أن هناك التزام كبير من معظم المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الغلق فى التاسعة مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا .

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا .

وأشار محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الإحترازية مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات .

وطالب أصحاب المحال باستمرار الإلتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل ل ٤ آلاف جنيه ، وفى حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور ، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.