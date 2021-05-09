شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 كافيهات شرق مدينة نصر خلال حملة مكبرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى شرق مدينة نصر، حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات، بقيادة العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، والمستمرة حتى الأن، حيث أسفرت عن غلق 3 كافيهات وضبط 100 شيشة وغلق مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وأجازه عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق، فى التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية، مشددة مطالبًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.